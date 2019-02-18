Пожары в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 февраля 2019 г. в 08.26 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Индигирская в с. Сутуруоха Абыйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 2 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Виновник хозяин. Ущерб устанавливается. Спасен жилой дом.

17 февраля 2019 г. в 15.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 9-тиэтажном жилом доме на улице Солдатова в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут был запах дыма в подъезде. В результате пожара огнем поврежден мусорный бак на площади 0,5 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

17 февраля 2019 г. в 18.21 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на улице Набережная в п. Джебарики-Хая Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена дача по всей площади. Общая площадь 30 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

17 февраля 2019 г. в 19.30 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит баня по Вилюйскому тракту в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты горела кровля. В результате пожара огнем кровля бани по всей площади. Общая площадь 36 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!