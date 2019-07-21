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Пожары в бесхозных строениях в Нерюнгри, Алдане и Кызыл-Сыре

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 июля 2019 г. в 01.21  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице ЯкутТисиз в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь составила 500 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 июля 2019 г. в 06.11  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Депутатская в мкр. Марха г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается..

20 июля 2019 г. на 23.20  в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора на ул. Газовиков и на Маганском тракте 2 км. в г. Якутске – на общей площади 7 кв.м., на улице Комсомольская в г. Мирный Мирнинского района. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновники устанавливаются.

20 июля 2019 г. в 16.14  на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении по улице Слепнева в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 5 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

20 июля 2019 г. в 17.20  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трава на улице Первомайская в п. Витим Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, горела трава. В результате пожара сгорела трава на площади 4 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

20 июля 2019 г. в 19.34  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице в п. Кызыл-Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 12 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

20 июля 2019 г. в 21.34  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль Жигули на улице Власова в п. Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 2 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

 

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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