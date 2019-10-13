Пожары вспыхнули в Якутске, Мохсоголлохе и Нижнем Куранахе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 октября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании мусора в г.Якутске-3; в Нерюнгринском районе п. Беркакит-1. Общая площадь горения 22 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

12 октября 2019 г. в 02.54 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит балок на улице переулок Базовый в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден балок по всей площади. Общая площадь 18 кв.м. Причина, предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

12 октября 2019 г. в 05.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лесная в п. Мохсоголлох Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение, через пять минут горело строение. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади и веранда. Общая площадь 78 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

12 октября 2019 г. в 06.02 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Газель» на 89-м км автодороги Якутск — Мохсоголлох Хангаласский район. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел моторный отсек. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади 1,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

12 октября 2019 г. в 10.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Лесная в п. Нижний Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь 12 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

12 октября 2019 г. в 16.32 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом и частная баня на улице переулок Васильева в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела частная баня. В результате пожара огнем повреждена кровля и стена дома на площади 10 кв.м., частная баня по всей площади. Общая площадь 34 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового котла. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!