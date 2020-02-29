Пожары вспыхнули в гаражах и бане

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 февраля 2020 г. в 05.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Первопроходцев в микрорайоне Солнечный г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль на общей площади 20 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 февраля 2020 г. в 16.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Южная в п. Геологов г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения по внешним признакам ничего не было. В результате пожара огнем повреждена стена внутри гаража на площади 0,5 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 февраля 2020 г. в 17.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Кулаковского в с. Борогонцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие внутри бани на общей площади 10 кв.м. Спасены баня и рядом стоящий частный дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!