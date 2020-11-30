Пожары в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за сутки:

29 ноября 2020 г. в 08.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Огородников в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения со второго этажа шел черный дым. В результате пожара огнем повреждены полы на 2-м этаже на пл. 5 кв.м., наружная стена дома, кровля. Общая площадь горения 10 кв.м. Спасен дом. Причина пожара, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

29 ноября 2020 г. в 09.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Жорницкого в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 3 кв.м. Спасены 1 единица техники и гараж. Причина неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

29 ноября 2020 г. в 11.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на трассе Чернышевская в г. Мирный Мирнинского района. Площадь горения мусора составила 20 кв.м. Причина пожара и виновник устанавливаются.

29 ноября 2020 г. в 12.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят кладовки на ул.Богатырева в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения горели кладовки. В результате пожара огнем повреждена одна кладовка по всей площади. Потолочное перекрытие во второй кладовке на пл. 2 кв.м. Общая площадь горения 8 кв.м. Спасены четыре кладовки. Причина неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

29 ноября 2020 г. в 17.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на ул.Первомайская в п.Тулагино ГО «г.Якутск». На момент прибытия пожарного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие в бане на площади 2 кв.м. Спасена баня. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!