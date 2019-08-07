Пожары в Якутии за сутки

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 августа 2019 г. в 03.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «ВАЗ-2107» в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль по всей площади 5 кв.м. В результате пожара огнем поврежден автомобиль Причина предположительно поджог. Виновный и ущерб устанавливаются.

06 августа 2019 г. в 13.31 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на улице Комсомольская в микрорайоне Кангалассы ГО «город Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля по всей площади. В результате пожара огнем повреждена кровля и потолочное перекрытие по всей площади 30 кв.м. Причина предположительно детская шалость. Виновный устанавливается. Ущерба нет.

06 августа 2019 г. в 14.29 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Парковая в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади 12 кв.м. Спасен рядом стоящий автомобиль. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

06 августа 2019 г. 19.13 в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщений о возгорании травы и мусора: Томпонский район, п. Хандыга-1; Ленский район, п. Пеледуй-1; г. Якутск-1; Мирнинский район, г. Мирный-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

06 августа 2019 г. в 14.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Ленина в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 20 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

06 августа 2019 г. в 17.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Белоусова в п. Жатай ГО «город Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 5 кв.м. Спасен гараж. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

06 августа 2019 г. в 17.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят 2-хэтажное неэксплуатируемое строение и арочный гараж на улице Билибина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горело строение по всей площади. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 96 кв.м., кровля арочного гаража на площади 20 кв.м. Общая площадь 116 кв.м. Спасен арочный гараж. Причина предположительно детская шалость. Виновный и ущерб устанавливается.

06 августа 2019 г. в 22.07 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на Сергеляхском шоссе, 5 км в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и кровля на общей площади 10 кв.м. Спасена баня. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный хозяин. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!