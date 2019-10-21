Пожары в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 октября 2019 г. в 23.15. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строительном балке на 3 километре Вилюйского тракта г. Якутска. К моменту прибытия пожарных — через шесть минут, горел балок. В результате пожара огнем повреждены стена, кровля и потолочное перекрытие, общая площадь 15 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются.

20 октября 2019 г. в 04.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном складском помещение на ул. Героев соцтруда с. Казачье Усть-Янского района. К моменту прибытия пожарных — через девять минут, горело строение по всей площади. Общая площадь пожара — 300 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновник и ущерб устанавливаются.

20 октября 2019 г. в 10.07. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Шевченко г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горел мусор на лестничной клетке на площади 0,2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

20 октября 2019 г. в 20.07. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Абыйская микрорайона Марха г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горела баня. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и кровля бани на площади 15 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!