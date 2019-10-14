Пожары в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 октября 2019 г. в 03.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Субурусского с. Чурапча Чурапчинского района. К моменту прибытия пожарных, горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж и два автомобиля на общей площади 56 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасена баня.

13 октября 2019 г. в 15.08. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной котельной на ул. Ленина с.Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия пожарных — через восемь минут, из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на общей площади 3 кв.м. Огнеборцами спасена котельная. Предположительная причина – неисправность дымохода, виновный и ущерб устанавливаются.

13 октября 2019 г. в 17.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в мусорном баке на пр. Ленинградский г. Мирный. К моменту прибытия пожарного подразделения, горел мусор на площади 2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

13 октября 2019 г. в 19.38. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Саввы Алексеева с. Аллага Сунтарского района. К моменту прибытия пожарных, через десять минут, горело бесхозное строение. В результате пожара огнем повреждены стены на площади 42 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!