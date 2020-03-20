Пожары в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 марта 2020 г. в 01.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме в с. Петровка Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный дом на площади 70 кв.м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 марта 2020 г. в 03.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х строительных вагонах в с. Чапаево Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, вагоны горели открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены строительные вагончики на площади 33 кв.м. Предварительная причина – короткое замыкание элекрообогревателя. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 марта 2020 г. в 19.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит мусор под домом в мкр. Новый Город, г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел мусор под домом. В результате пожара сгорел мусор под домом на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 марта 2020 г. в 20.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании у дома на улице Автодорожная в Якутске. В результате пожара сгорел мусор у дома на площади 1 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Ущерба нет.

19 марта 2020 г. в 22.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице С.Ламутского в п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, горел гараж внутри по всей площади. В результате пожара огнем повреждено: гараж, 2 автомобиля по всей площади 90 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!