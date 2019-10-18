Пожары в столице Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 октября 2019 г. в 15.33. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание мусора у дома на площади 0,5 кв.м. ул. Пионерская г. Якутска и в 20.14. горение мусора у здания на площади 25 кв.м. ул. Байкалова г. Якутска. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!