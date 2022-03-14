Пожары: новые правила профилактики и тушения

МЧС России разработаны правила профилактики и тушения пожаров на объектах защиты договорными подразделениями ФПС ГПС

МЧС России разработаны Правила осуществления договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы видов деятельности в области пожарной безопасности.

Проект соответствующего постановления Правительства Российской Федерации размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru и проходит стадию общественного обсуждения.

Аналогичный документ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации в 2008 году, утратил свою актуальность в связи с изменениями в законодательстве. Так, Федеральным законом № 168-ФЗ были внесены изменения в статью 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в части определения видов деятельности в области пожарной безопасности, которые могут осуществляться договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы исключительно на возмездной основе.

Проект новых правил определяет виды работ и механизм оказания услуг в области пожарной безопасности.

В частности, определено, что договорные подразделения ФПС ГПС обслуживают опасные производственные объекты, эксплуатируемые государственными корпорациями и организациями, а также ряд критически важных и пожароопасных объектов.