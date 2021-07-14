Пожары близ Эльдикана, Балаганнаха, Ударника и Чумпу-Кытыла на особом контроле

Слoжная пожароопасная обстановка сохраняется в 11 районах Якутии.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 316 природных пожаров, за сутки ликвидировано 20, на тушение привлекалось 2 289 человек и 329 единиц техники. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров, на территории Горного и Оймяконского районов задействованы специалисты регионально управления МЧС России.

За сутки проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Дикимдя и Кюерелях, тушение отдельных очагов по периметру пожаров. Авиацией МЧС России произведена переброска личного состава подразделений лесоохраны в Хангаласский район. В Нюрбинском, Олекминском районах отработала авиация вооруженных сил РФ.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 253 очага, на общей площади с момента обнаружения свыше 1,08 млн гектар. На особом контроле Главного управления находятся приближенные природные пожары у н.п. Эльдикан, Балаганнах, Ударник и Чумпу-Кытыл.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на 9 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 38 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 12-ти новых очагов возникших ввиду прохождения грозовых фронтов. На территории 9-ти районов Якутии сохраняются высокие классы пожарной опасности. Аэромобильная группировка продолжит свою работу на территории Оймяконского и Горного районов, авиация ведомства работает на территории Хангаласского района. В готовности к применению находятся ещё три воздушных судна МЧС России», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. За сутки исследовано 29 проб атмосферного воздуха на территории 7-ти районов и в г. Якутск. По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 19 населенных пунктов на территории Горного, Вилюйского, Нюрбинского, Олекминского, Мирнинского и Сунтарского районов.