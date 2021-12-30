Пожароопасный сезон 2022 года требует максимальной подготовки

Все профильные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, лесопожарные формирования должны максимально подготовиться к пожароопасному сезону 2022 года, чтобы не допустить повторения ситуации с лесными пожарами, возникшей в 2021 году. Об этом 30 декабря заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочего совещания с участием прокурора республики Максима Попова.

«Благодаря поддержке Президента нашей страны Владимира Путина в 2022 году финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров в республике увеличено в разы. Если прошлый год мы отработали с суммой в пять раз меньше, то сейчас, имея финансирование, соответствующее принятым на федеральном уровне решениям, мы должны максимально эффективно его использовать», — подчеркнул глава республики.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года органы государственной и муниципальной власти, все ответственные структуры, лесопожарные формирования согласно регламенту действий особое внимание должны уделить принятию чётких выверенных решений и отработке всех этапов прохождения пожароопасного сезона, начиная от профилактики, обнаружения, тушения и ликвидации лесных пожаров.

Все эти конкретные шаги должны быть прописаны в Комплексном плане обеспечения готовности сил и средств к пожароопасному сезону 2022 года. 14 января документ должен быть согласован со всеми структурами и внесён на утверждение главе республики.

Айсен Николаев также сообщил, что на днях Якутия получила средства из федерального бюджета на компенсацию расходов на тушение лесных пожаров. В течение сегодняшнего дня на счета людей, принимавших участие в тушении лесных пожаров, начали поступать деньги. Их также направили в регионы, которые оказали помощь Якутии в тушении и ликвидации природных пожаров.