Пожарный МЧС — победитель турнира России по мас-рестлингу

На минувшей неделе в Москве завершились Всероссийские соревнования по мас-рестлингу среди мужчин и женщин памяти олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева. В весовой категории до 105 кг 1 место занял сержант внутренней службы Данил Моисеев, пожарный 5 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), одержав победу он получил путевку на Чемпионат России.

– Занятие мас-рестлингом очень помогает мне при выполении поставленных передо мною боевых задач по спасению людей и тушению пожаров. Данным видом спорта я занимаюсь на протяжении более 7 лет, мои тренировки проходят под руководством Агапова Алексея Валерьевича. Я очень рад что победил на данных соревнованиях, в дальнейшем я приложу все усилия чтобы достойно представить свою республику на Чемпионате России, – рассказал Моисеев.

Всего в чемпионате участвовало более 90 спортсменов из 20 регионов страны. Первенство прошло в семи весовых категориях среди мужчин и в пяти весовых категориях среди женщин.

СПРАВКА

Роман Михайлович Дмитриев — чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпион Мира и Европы, шестикратный чемпион СССР. Один из лучших мировых борцов первой половины 1970-х годов.