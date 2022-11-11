11.11.2022
20:20
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Происшествия

Пожарные Якутска спасли квартиру в 5-этажном доме

11 ноября в 12:33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в квартире 5-ти этажного жилого дома на ул. Автодорожная в г. Якутск. Через 2 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия внешних признаков горения не наблюдалось. С места были эвакуированы 2 человека. В результате возгорания огнем поврежден линолеум на площади 2 кв.м. Квартира спасена. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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