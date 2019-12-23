Пожарные Якутии выступили в роли психологов гостье из другого региона

Не секрет, что пожарные Якутии сегодня тушат не только пожары, но и выступают в роли спасателей. В один из морозных дней декабря они выступили и в роли психологов.Так, ехал микроавтобус по привычному маршруту Якутск – Алдан и ничто не предвещало беды. Но, на переправе Хатассы – Павловск машина с одним-единственным пассажиром застряла в наледи. Если для водителей республики наледи дело привычное, хотя и опасное, то для гостей Арктики сам вид наледей может загнать не только в депрессию. А если машина по пути застрянет в наледь, где нет населенных пунктов, то это приведет в шок не только гостей Якутии.

В салоне машины с водителем была жительница одного из регионов страны, которая ехала к родственникам в гости. Она впервые увидела не только якутские наледи, но и впервые набралась смелости совершить, можно сказать, необычный автомобильный тур из Якутска до Алдана, который оказался экстремальным уже в начале пути. Если водитель как-то пытался вывезти машину из наледи, то пассажирка звонила во все аварийно-спасательные службы и номера знакомых, друзей для вызова экстренной помощи. Как и полагается, первыми на вызов откликнулись сотрудники МЧС России по РС(Я). После приема вызова было решено направить на место экстренной ситуации, работников пожарной части села Хатассы ОГПС РС(Я) № 40 Противопожарной службы Якутии. «Мы сразу выехали на своей машине и увидели, что микроавтобус заехал в наледь и там застрял.

Пассажирка из-за страха поддалась панике и была в подавленном психологическом состоянии. Мы ее успокаивали до приезда спасательной группы, которая подъехала к месту происшествия, где-то через восемь минут после нашего прибытия. Спасатели оперативно вытащили женщину и водителя….» -, вспоминают сегодня начальник пожарной части №7 Николай Николаевич Гаврильев и инструктор по профилактике Трофим Эдуардович Николаев. Пожарные Якутии напоминают, что в чрезвычайной ситуации самое главное, не поддаваться панике. Действительно, в нашей жизни зачастую происходят ситуации, когда жизнь может зависеть и от правильно высказанных нужных слов, необходимых для быстрого оказания психологической помощи.