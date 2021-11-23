23.11.2021
19:00
220
Происшествия
Пожарные в Якутии откликнулись на необычную просьбу
Сегодня, 23 ноября, в 7 часов 48 минут диспетчеру ПЧ-1 по охране с. Сунтар ОГПС РС(Я) № 31 по МО «Сунтарский улус» поступил звонок.
Житель райцентра сообщил о провалившейся в выгребную яму лошади. Прохожий в темноте услышал ржание лошади, оно звучало как крик о помощи. На место происшествия выехал дежурный караул в составе 5 человек и 1 единицы техники. На момент прибытия пожарных бедное животное пыталось само спастись из «капкана», в котором застряли задние ноги.
Пожарные при помощи веревок приступили к аварийно-спасательным работам и через 21 минуту смогли вытащить животное и передать хозяину.
Фото: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Источник: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
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