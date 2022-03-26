26.03.2022
15:29
281
Происшествия
Пожарные спасли горящий магазин в Якутии
26 марта в 09.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 3-х этажном магазине на ул. Доставалова в г. Алдан Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре минуты, из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена снаружи на площади 18 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен магазин. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо — хозяин, ущерб устанавливается. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.
Фото: архив ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.03.2022
23
26.03.2022
56
26.03.2022
103
26.03.2022
87
26.03.2022
270
26.03.2022
132
26.03.2022
288
26.03.2022
193
26.03.2022
176
26.03.2022
211
26.03.2022
288
26.03.2022
141
26.03.2022
268
26.03.2022
523
26.03.2022
354
26.03.2022
928
26.03.2022
249
26.03.2022
144
26.03.2022
562
26.03.2022
312
26.03.2022
1017
26.03.2022
913
26.03.2022
423
26.03.2022
511
26.03.2022
1219
25.03.2022
316
25.03.2022
629
25.03.2022
396
25.03.2022
336
25.03.2022
1053
25.03.2022
361
25.03.2022
2905
25.03.2022
349
25.03.2022
252
25.03.2022
779
25.03.2022
541
25.03.2022
639
25.03.2022
717
25.03.2022
249
25.03.2022
280
25.03.2022
295
25.03.2022
451
25.03.2022
396
25.03.2022
577
25.03.2022
365
25.03.2022
1103
25.03.2022
723
25.03.2022
581
25.03.2022
434
25.03.2022
1573
25.03.2022
1139
25.03.2022
509
25.03.2022
277
ТОП НОВОСТИ
20.03.2022
8891
23.03.2022
6280
23.03.2022
5782
23.03.2022
5768
23.03.2022
5139
22.03.2022
5135
25.03.2022
4639
23.03.2022
4172