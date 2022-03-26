26.03.2022
15:29
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Происшествия

Пожарные спасли горящий магазин в Якутии

26 марта в 09.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 3-х этажном магазине на ул. Доставалова в г. Алдан Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре минуты, из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена снаружи на площади 18 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен магазин. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо — хозяин, ущерб устанавливается. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Фото: архив ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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