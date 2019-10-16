Пожарные спасли человека из горящего дома

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 октября 2019 г. в 09.59. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гараже на ул. К.Миллера г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия пожарных, через две минуты, горел гараж внутри. В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение и стены внутри гаража на общей площади 30 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен гараж и 10 единиц техники.

15 октября 2019 г. в 11.21. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Н. Карьерная г. Якутска. К моменту прибытия пожарных — через пять минут, с первого этажа шел дым. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество в квартире на площади 20 кв.м. Предположительная причина – детская шалость, виновный и ущерб устанавливаются. Пожарные спасли квартиру.

15 октября 2019 г. в 15.10. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме ул. Юбилейная с. Магарасс Горного района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горел дом. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочные перекрытия внутри на площади 49 кв.м. Причина виновник и ущерб устанавливаются.

15 октября 2019 г. в 15.14. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в торговом помещение на ул. Советская п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, из под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 5 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено здание.

15 октября 2019 г. в 16.08. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Башарина п. Беркакит Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарных подразделений, из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 0,5 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен один человек и квартира.

15 октября 2019 г. в 18.26. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на пер. Октябрьский г. Ленска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горела баня по всей площади, наружная стена и кровля рядом стоящего дома. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади, наружная стена и кровля дома. Общая площадь пожара — 72 кв.м. Огнеборцами спасен дом. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

15 октября 2019 г. в 21.21. пожарно-спасательная служба осуществляло реагирование на сообщение о возгорание мусора: в г. Якутске на Сергеляхском шоссе горел мусор у дома на площади 2 кв.м., в Мирнинском районе п. Алмазный, трасса Мирный – Алмазный – горел мусор на площади 9 кв.м., в г. Ленске на ул. Фурманова — горел мусор у дома на площади 2 кв.м., в Мирнинском районе г. Удачный, мкр. Н.Город – горел мусор в мусорном баке на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!