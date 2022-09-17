Пожарные потушили пожар в газетном киоске в центре Якутска

17 сентября в 02:01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании 2-х киосков: «Фрукты-овощи» и «Газетный» на ул. Дзержинского в г. Якутск. В течение 3 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия открытым огнем горел киоск. В результате пожара огнем повреждены: киоск «Фрукты-овощи» по всей площади 4,5 кв.м., и киоск «Газетный» частично, наружная стена и кровля на площади 3 кв.м. Общая площадь пожара составила 7,5 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев 2-й киоск спасен. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники, сообщает пресс-служба МЧС.

После пожара прибрались силами УК и муниципальными рабочими Строительного округа. Собственник киоска вывезет мусор, сообщает подписчик тгк @sakhaday



