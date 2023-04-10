Пожарные поразили удалью: штанги, кувалды и квадроциклы

Студенты и школьники Якутска посетили специализированную пожарно-спасательную часть, в рамках недели безопасности в Арктической зоне. В ходе мероприятия ребята воочию увидели соревнования по пожарному кроссфиту среди огнеборцев Якутии, боевое развертывание и пенную атаку, прокатились на квадроциле и в люльке пожарного автоколенчатого подъемника.

В состязаниях приняли участие шесть команд по три человека: СПСЧ, Якутский пожарно-спасательный гарнизон, пожарные из Амгинского, Хангаласского, Усть-Алданского и Чурапчинского района. Все упражнения выполняются в боевой одежде. Этапы организованы в виде эстафеты. Первое задание – махи на прямых руках гирей весом 24 кг десять раз, далее свободный бег, участник подбегает к контрольной точке и отжимается упором на гриф штанги десять раз, затем осуществляет подъем штанги над собой десять повторений. После, вновь свободный бег 20 метров к контрольной точке и начинает кантовать покрышку от колеса «Урал» переворачиванием до следующей контрольной точки на расстоянии 20 метров, далее пробегает 20 метров и перемещает покрышку колеса ударами кувалдой 10 метров к контрольной точке и передает эстафету второму участнику своей команды.

На следующем этапе второй участник команды перемещает колеса ударами кувалдой 10 метров к контрольной точке, свободный бег 20 метров до контрольной точки и встает внутрь покрышки колеса «Урал», берет ее руками за корд и поднимает и переносит ее на расстояние 20 метров на следующую контрольную точку. После чего бежит в обратном направлении, берет два пожарных рукава и прокладывает магистральную линию до контрольной точки. Там сматывает проложенную рукавную линию способом «восьмерка» и далее передает эстафету третьему участнику.

На третьем этапе участник выполняет трастеры с двумя гирями по 16 кг десять раз, далее свободный бег 10 метров к контрольной точке и берет две гири весом по 32 кг и «походкой фермера» переносит их на 20 метров. После чего с одной контрольной точки переносит пострадавшего на 20 метров до следующей контрольной точки. Финишное задание — перемещение автомобиля «УАЗ Патриот» с помощью каната на расстояние 20 метров. Надо заметить, что вес автомашины «УАЗ Патриот» составляет около 2000 кг.

«По результатам соревнования в общекомандном зачете победителями стали огнеборцы Амгинского района, второе место – у команды Усть-Алданского района. Замкнула тройку призеров команда пожарных из Чурапчинского района. Все участники были награждены памятными кубками, медалями и грамотами», – сообщил Григорий Захаров, начальник отделения организации подготовки и пожарно-прикладного спорта УОП и ПАСР Главного управления МЧС России по РС (Я).

В ходе перерывов во время соревнования ребятишкам показывали пожарную технику. Огнеборцы объяснили студентам и школьникам её устройство, продемонстрировали боевой костюм и снаряжение пожарных, а также специальное оборудование, которое используется для ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Детей катали на квадроциле, а также в люльке пожарного автоколенчатого подъемника АКП-50 поднимали детей на высоту.