Пожарные подарили детям праздник

1 июня, отмечается Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание общественности к вопросам защиты прав, здоровья и жизни детей. В городе Якутск на территории пожарно-спасательной части № 6 провели для детей выставку по пожарной тематике.

Огнеборцы Якутии осуществили детские мечты, дали почувствовать себя настоящими пожарными. Ребята примерили боевую одежду пожарных, получили награды в конкурсе чтецов стихов о детстве, и, конечно же, попробовали себя в роли настоящих «тушил».

Особый восторг у посетителей вызвала техника, дети и их родители посидели в пожарных автомобилях, осуществили подъем на высоту при помощи специализированного автоколенчатого подъемника. Многие на себе проверили, как работать с пожарным оборудованием.

«Специалисты МЧС России уделяет большое внимание обеспечению безопасности детей и формированию у подрастающего поколения культуры безопасного поведения. В этот день мы хотели подарить праздник детям, чтоб каждый мог почувствовать себя настоящим героем и возможно в будущем пополнить ряды пожарных» — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.