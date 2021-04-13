Пожарные отстояли дом от огня

12 апреля в 20:11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Новая в с.Тулагино г.Якутск.

На момент прибытия пожарного подразделения был виден белый дым. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие пристроя на площади 4 кв.м. Жилой дом спасен.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 22 человек личного состава и 5 единиц техники.