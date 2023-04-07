Пожарные газоперерабатывающего завода ознакомились с новой техникой

У бойцов ведомственной пожарной охраны Якутского газоперерабатывающего завода АО «Сахатранснефтегаз» прошло плановое занятие по обращению со спецтехникой.

В ходе занятий также был проведен инструктаж по использованию новых образцов техники, поступивших на вооружение пожарных. Сотрудники пожарной охраны ознакомились с тактико-техническими характеристиками пожарного автомобиля-базы газодымозащитной службы АБГ-3. Начальник дежурной смены службы пожаротушения старший лейтенант Алексей Беспалов разъяснил все тонкости использования данной спецтехники.

«Пожарный автомобиль является новой спецтехникой, и бойцы обязаны досконально ее знать. Во время нашей работы дорога каждая секунда и незнание материально-технической части новой техники может привести к потере этих драгоценных секунд, а в нашей работе цена промедления очень высока. Поэтому со всеми бойцами проводится обязательный инструктаж – это поможет спасти чью-то жизнь» — пояснил начальник дежурной смены.

Предназначение нового спецавтомобиля – это доставка к месту пожара необходимого оборудования для зарядки, проверки, ремонта и технического обслуживания дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, доставка к месту пожара боевого расчёта, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и оборудования, обеспечения работы на месте происшествия газодымозащитной службы, освещения места проведения работ. Время зарядки дыхательных баллонов сжатым воздухом составляет всего 40 секунд, а осветительные приборы обеспечиваются бортовым электрогенератором мощностью 36 кВ.

Отметим, что газоперерабатывающий завод является объектом повышенной пожарной опасности и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде является обязательным для всех бойцов.