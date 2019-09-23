Пожарные эстафеты в школах с работниками ВДПО

В период месячника пожарной безопасности на территории республики в общеобразовательных учреждениях проходят различные мероприятия, в том числе – практические тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара. Специалисты Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества проводят профилактические беседы о пожарной безопасности и эстафеты с элементами пожарно-спасательного спорта.

Так, в школах №6 и №13 г. Якутска ребята с азартом прошли все этапы эстафеты. Особый интерес у детей вызвал этап «надевание боевой одежды пожарного».

В ходе эстафеты школьники вспомнили номера вызова пожарной охраны, повторили правильные действия в задымленном помещении и освежили навыки использования порошкового огнетушителя при ликвидации условного очага пожара.