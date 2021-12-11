Видеофакт: Пожарного подбросило взрывом

В якутских соцсетях распространяется видео, на котором пожарный от взрыва отлетает в сторону.

МЧС Якутии сообщает, 11 декабря в 12.35 в пожарно-спасательную службу поступил сигнал о пожаре частного гаража на улице Дзержинского в г. Якутск.

Огнеборцы были на месте уже через шесть минут. На момент прибытия первого подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем поврежден утеплитель под а/м и кузов а/м на общей площади 2 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники МЧС России.

Пострадавших при тушении пожара нет.