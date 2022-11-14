Пожарно-спасательный отряд предлагает вакансии

На службу в 3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) требуются:

Водитель. Требование: среднее (полное) общее (11 классов), среднее профессиональное (специальное, техническое) образование, категория – В, С, опыт работы приветствуется. Пожарный. Требование: среднее (полное) общее (11 классов), среднее профессиональное (специальное, техническое) образование, рост от 170 см., опыт работы приветствуется.

Общие требования к кандидатам :

Возраст до 40 лет, гражданство РФ, служба ВС РФ (если не проходил службу, то наличие военного билета), категория годности — А, отсутствие судимости у кандидата и его близких родственников, не занимающиеся предпринимательской̆ деятельностью.

ПРИВИЛЕГИИ:

*ОПЛАТА ПРОЕЗДА В ОТПУСК КАЖДЫЙ ГОД.

*ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗах МЧС России.

*ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ГОРОДАХ РОССИИ.

*КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

*В ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ДЛЯ ПЕНСИИ, ВХОДИТ СЛУЖБА В АРМИИ.

Кандидаты проходят предварительное медицинское освидетельствование в МЦРБ, а также военно-врачебную комиссию в ФКУЗ «МСЧ МВД России по РС (Я), профессионально-психологический отбор — в центре психофизиологической диагностики ФКУЗ МСЧ МВД России по РС (Я) в г. Якутске.

Кандидатам необходимо лично обращаться с документами (паспорт, военный билет, диплом об образовании) в 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), по адресу: г. Мирный, проспект Ленинградский, 9, каб. 4 или направить резюме на адрес электронной почты mchs.ofps3@mail.ru, контактный телефон 8 (41136) 3-70-50, 8 (4112) 508-424