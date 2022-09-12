Общество
Пожарная охрана «Сахатранснефтегаз» признана одной из лучших
Впервые в Якутске состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту среди объектовых подразделений пожарной охраны. По итогам состязаний ведомственная пожарная охрана Газоперерабатывающего завода ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз» заняла второе место.
Команды-участницы состязались в боевом развертывании, закреплении спасательной веревки, перетягивании каната, поднятии гири и другим видам пожарно-спасательного спорта.
Команда «Сахатранснефтегаза» попала в лучшую тройку и заняла второе место, опередив команды Якутской нефтебазы «Саханефтегазсбыт», пожарной части №16 по охране «ЯГРЭС» и уступив первое место команде СПАСОП АО «Аэропорт Якутск».
Мероприятие проведено под эгидой Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
Справка:
Пожарно-спасательный спорт (ПСС) — служебно-прикладной вид спорта, заключающийся в выполнении комплексов разнообразных приёмов, применяемых в практике тушения пожаров, как в индивидуальном, так и в групповом зачёте.
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