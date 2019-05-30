Пожар вспыхнул в частном магазине

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 мая 2019 г. в 15.06. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на пр. Строителей г. Ленска. К моменту прибытия пожарных, через восемь минут, из строения шел дым. В результате пожара строение повреждено на площади 7 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

29 мая 2019 г. в 18.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном магазине на ул. Ярославского с. Октемцы Хангаласского района. К моменту прибытия пожарных, через три минуты, из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена и материальные ценности, общая площадь пожара 10 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

29 мая 2019 г. в 19.28. в пожарно-спасательные службы поступило сообщение о горении травы на ул. Нахимова п. Витим Ленского района. Общая площадь – 600 кв.м. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем.

29 мая 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 4 сообщения о возгорании мусора в п. Жатай г. Якутска, в с. Томтор Оймяконского района, в г. Мирный и в г. Алдане. Общая площадь – 34 кв.м. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!