12.05.2022
21:33
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Экология
Лесной пожар в пригороде Якутска удалось потушить
Пожар в районе Владимировки удалось потушить, сообщает тгк Пряная Якутия,Площадь пожара 16 га, Виновные устанавливаются. Видео Пряная Якутия
Ранее тгк Земля бизонов сообщал, что по состоянию на 20.00 часов возгорание, возникшее сегодня днем на территории п. Владимировка, удалось локализовать. На месте работают сотрудники ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», государственной пожарной службы и добровольцы.
Фото тгк Земля бизонов
Фото: тгк Земля бизонов
Источник: тгк Земля бизонов
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