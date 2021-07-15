Пожар возле села Сюльдюкар уже не угрожает населённому пункту

Вечером 14 июля из-за перемены направления ветра лесной пожар, возникший возле села Сюльдюкар Мирнинского района, приблизился к населённому пункту. Для оперативной борьбы с огнём в село переброшены все специализированные подразделения лесоохраны, МЧС России в составе 15 человек, а также оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом в ходе утреннего брифинга 15 июля сообщил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Ночью в село Сюльдюкар из Якутска прибыла аэромобильная группа МЧС РФ по РС (Я) во главе с председателем Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрием Лепчиковым для координации работы по тушению пожара.

В село Сюльдюкар проведена отцепка с посёлка Светлый, сейчас готовится вторая отцепка. Районная Комиссия по ЧС под руководством Дмитрия Лепчикова разрабатывает план по борьбе с огненной стихией с привлечением авиационной техники. После работы авиатехники огнеборцы сразу же приступят к проведению встречных палов.

Дмитрий Садовников сообщил, что в настоящее время угроза населённому пункту отсутствует и попросил верить только официальной информации, так как Оперштаб республики находится на постоянной связи с главами муниципальных образований.