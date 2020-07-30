Пожар вблизи села Сватай может прорваться из-за сильного ветра

Угроза прорыва огня из-за сильного ветра появилась в местности Ыстапаан Кюеля в шести километрах от села Сватай Среднеколымского района, сообщили корреспонденту телеканала «Якутия 24» в администрации наслега.

На тушение почвенного пожара в местность мобилизовано две бригады из 18 и 16 человек.

Сообщается, что на 15.00 по якутскому времени обстановка на территории Мятисского 2-го наслега оценивается как средней сложности. Прямой угрозы населенному пункту в данное время нет. Пожар находится за рекой от села Сватай на участке Байкал, где расположены сенокосные угодья.

Бригада из 11 человек продолжает прокладку минполосы на западной стороне села за рекой Алазея на расстоянии километра от населенного пункта. Проведена прокладка 800 метров минерализованной полосы от озера Караль до урочища Дуодэ Алыыта, прорублено 150 метров леса.

Бригада из 20 человек продолжает проведение минполосы с южной стороны села на местности Миитэрэй до Манчаарылаах.

Восемь человек были переброшены на пожар с юго-восточной стороны в местности Балыма сиэнэ в 8,5 километрах от наслега.

«В данный момент огонь остановили от восточного берега виска Балыма до Коврай. Дальше ведутся работы от Коврай до озера Кючюбюнэ. Идет прорубка леса, проведение минполос. Для локализации огня, продвигающегося на сторону села Сватай, дополнительно мобилизованы 11 человек», – сообщили в администрации наслега.

За прошедшие сутки в проведении работ по борьбе с пожарами были задействованы 130 человек, из них 94 участвовали в тушении пожара. В оперативном штабе, бригаде поваров, волонтеров, дежурных работает 31 человек.