Пожар в Якутске ликвидирован: спасли 20 человек

5 февраля 2022 г. в 13.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Б.Марлинсокого в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре минуты, было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена комната в квартире по всей площади, домашнее имущество, балконы на общей площади 25 кв.м. Предположительна причина – короткое замыкание, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено 20 человек, из них 5 детей, эвакуировано 6 человек. На ликвидацию пожара привлекались: 25 человек личного состава и 7 единицы техники.