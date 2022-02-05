05.02.2022
16:58
491
Происшествия
Пожар в Якутске ликвидирован: спасли 20 человек
5 февраля 2022 г. в 13.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Б.Марлинсокого в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре минуты, было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена комната в квартире по всей площади, домашнее имущество, балконы на общей площади 25 кв.м. Предположительна причина – короткое замыкание, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено 20 человек, из них 5 детей, эвакуировано 6 человек. На ликвидацию пожара привлекались: 25 человек личного состава и 7 единицы техники.
Фото: КРИМЯКУТИЯ
Источник: ГУ МЧС России по РС (Я)
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