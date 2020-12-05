Пожар в Жатае

04 декабря 2020 г. в 05.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул. Матросова ГО «Жатай». На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, с квартиры шел дым. В результате пожара в квартире поврежден диван на площади 1 кв.м. Причина, предположительно, неосторожность при курении, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!