15.11.2022
13:04
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Происшествия

Пожар в Якутске потушен

Пресс-служба МЧС Якутии сообщает, что пожар в 9-ти этажном жилом доме на ул. Ленина в Якутске ликвидирован.

Видеофакт: Огнеборцы тушат пожар в Якутске
Фото: видео

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