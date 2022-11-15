Пожар в Якутске потушен

Пресс-служба МЧС Якутии сообщает, что пожар в 9-ти этажном жилом доме на ул. Ленина в Якутске ликвидирован.

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