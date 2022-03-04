Пожар в Якутске: пострадал один, эвакуированы 42 человека

В столице Якутии 3 марта произошёл пожар в здании по ул.Можайского, на первом этаже которого устроены гаражи, на втором — жилые помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РС(Я).

Вызов на пожар поступил в 22:00, в 22:05 на место происшествия прибыли огнеборцы. В этот момент был виден открытый огонь в окне второго этажа.

«Эвакуированы 42 человека. В результате пожара пострадал мужчина 1970 г.р. Огнём повреждено домашнее имущество в комнате одной из квартир на общей площади 15 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасено строение. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении, виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается», — отмечается в сообщении.

Участие в ликвидации пожара принимали 42 человека личного состава, было задействовано семь единиц пожарной техники.