02.04.2021
21:59
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Происшествия
Пожар в Якутии уничтожил две квартиры
2 апреля после обеда на пульт диспетчера ОГПС РС (Я) №34 по МО «Усть-Майский улус (район)» поступила информация о пожаре в двухэтажном 4-х квартирном жилом доме, расположенном по адресу: Усть-Майский район, п. Петропавловск.
К месту пожара выехали 2 единицы техники в составе 10 человек личного состава ПЧ-1 по охране п. Усть-Мая. В 17 часов 51 минуту пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и кровля дома на общей 96 кв. м. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются
Фото: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Источник: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
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