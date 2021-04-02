Пожар в Якутии уничтожил две квартиры

2 апреля после обеда на пульт диспетчера ОГПС РС (Я) №34 по МО «Усть-Майский улус (район)» поступила информация о пожаре в двухэтажном 4-х квартирном жилом доме, расположенном по адресу: Усть-Майский район, п. Петропавловск.

К месту пожара выехали 2 единицы техники в составе 10 человек личного состава ПЧ-1 по охране п. Усть-Мая. В 17 часов 51 минуту пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и кровля дома на общей 96 кв. м. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются