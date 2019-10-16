16.10.2019
11:03
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Происшествия
Пожар в Якутии унес жизни двух человек
Сегодня ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Набережная в с. Амга Амгинского района. Уже через пять минут на месте работали пожарные ОГПС РС (Я) №9. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем.
В результате пожара дом и веранда повреждены по всей площади, которая составила 68 кв.м. Огнеборцами в ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших, пол и личность которых устанавливаются. На данный момент причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета и МВД.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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