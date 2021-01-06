06.01.2021
09:38
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Происшествия

Пожар в Удачном

5 января в 19.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже в районе ПТВС г.Удачный Мирнинского района Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения из строения был виден дым из гаража. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стена на площади 3 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось: 3 человек личного состава и 1 единица техники.

Источник: ГУ МЧС России по РС (Я)
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