Пожар в Удачном

5 января в 19.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже в районе ПТВС г.Удачный Мирнинского района Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения из строения был виден дым из гаража. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стена на площади 3 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось: 3 человек личного состава и 1 единица техники.