Пожар в тепличном комплексе «Саюри»

24 декабря в 20:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании 2-х вагончиков тепличного комплекс «Саюри» в с. Сырдах г. Якутска.

На момент прибытия первого подразделения огонь захватил вагончик площадью 30 кв.м, в результате пожара он сгорел. Причина — предварительно короткое замыкание электропроводки, виновное лицо, ущерб устанавливаются. На тушение было привлечено 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава МЧС России.