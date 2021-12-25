25.12.2021
10:13
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Происшествия

Пожар в тепличном комплексе «Саюри»

24 декабря в 20:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании 2-х вагончиков тепличного комплекс «Саюри» в с. Сырдах г. Якутска.

На момент прибытия первого подразделения огонь захватил вагончик площадью 30 кв.м, в результате пожара он сгорел. Причина — предварительно короткое замыкание электропроводки, виновное лицо, ущерб устанавливаются. На тушение было привлечено 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава МЧС России.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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