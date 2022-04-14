14.04.2022
21:37
84

Происшествия

Пожар в Сыдыбыле удалось потушить

14 апреля в 14:46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме с пристроем на ул. Горького, 8 в с. Сыдыбыл Вилюйского района. Через две минуты к месту вызова прибыли огнеборцы малочисленной пожарной части №3. На момент их прибытия из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри пристроя на площади 11 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти одно строение. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх