10.11.2022
11:50
627
Происшествия
Пожар в Студгородке
10 ноября в 03:23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине «Шоколадник» на ул. Ойунского в Якутске.
Через 2 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем поврежден магазин изнутри по всей площади: 35 кв.м.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.
Фото: соцсети.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.
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