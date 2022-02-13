Пожар в Среднеколымске

13 февраля 2022 г. в 13.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже в г. Среднеколымск Среднеколымского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения с кровли гаража был виден открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади 60 кв.м. Предположительная причина, виновное лицо, ущерб устанавливается. Спасено 2 ед. техники. На ликвидацию пожара привлекались 10 человека личного состава и 2 единица техники.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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