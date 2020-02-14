Пожар в Сайылыке

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 февраля 2020 г. в 23.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем «Тойота-Филдер» на ул. Автодорожная в Якутске. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, из гаража шел дым. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади, гараж поврежден изнутри по всей площади, общая площадь пожара 20 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электрообогревателя ущерб устанавливаются.

13 февраля 2020 г. в 17.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Кралина в с. Сайылык Кобяйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади и пристрой. Общая площадь 104 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

13 февраля 2020 г. в 21.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит надворная постройка на улице Ленина в п. Витим Ленского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через три минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 8 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновник хозяин. Ущерб устанавливается.

13 февраля 2020 г. в 22.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошло возгорание мусора на улице Стрекаловского в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор у дома на площади 0,5 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!