Пожар в Сайылыке

09 мая 2021 г. в 21.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Дизбурга в с. Сайылык Кобяйского района Якутии.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади 9 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновник и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.