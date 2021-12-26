26.12.2021
10:04
542
Происшествия
Пожар в пятиэтажном доме в Якутске
25 декабря 2021 г. в 04.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в 5-ти этажном жилом доме на улице Богдана Чижика в г. Якутск.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горела стена. В результате пожара огнем повреждена наружная стена пристроя на пл. 1,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.
На ликвидацию пожара привлекались: 10 человек личного состава и 2 единица техники.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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