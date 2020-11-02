Пожар в пятиэтажке Якутска: Эвакуировано 35 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 ноября 2020 г. в 03.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Дражная в п. В.Куранах Алданский район. На момент прибытия первого пожарного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара 70 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

01 ноября 2020 г. в 05.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Сорова в с.Харбалах Таттинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через три минуты, из строения был виден дым. В результате пожара гараж был поврежден внутри и автомобиль марки «Митсубиси» на общей площади 30 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

01 ноября 2020 г. в 06.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Абыйская мкр.Марха в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения кровля бани горела открытым огнем. В результате пожара был повреждено потолочное перекрытие на площади 15 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

01 ноября 2020 г. в 07.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Б.Чижика в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара был повреждены пол в гараже и автомобиль на общей площади 2,5 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Ущерб устанавливается.

01 ноября 2020 г. в 08.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Колхозная в с.Ытык-Кюель Таттинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения из строения шел дым. В результате пожара был повреждено потолочное перекрытие, стена в доме на общей площади 24 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

01 ноября 2020 г. в 15.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Петровского в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения с окна пятого этажа был виден огонь. В результате пожара огнем повреждена комната и прихожая в одном из квартир на общей площади 20 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропрводки. Спасен жилой дом. Эвакуировано 35 человек. Ущерб устанавливается.

01 ноября 2020 г. в 15.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном балоке на улице Кузьмина в г.Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения балок горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден балок по всей площади на 6 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

01 ноября 2020 г. в 22.26 произошел 1 выезд на горение мусора на улице Чайковского в г.Якутске. Произошло горение строительного мусора у дороги на площади 5 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!