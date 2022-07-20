Пожар в Оймяконском улусе — задействованы 10 спасателей, ГПС Якутии и местные

Спасатели Службы спасения РС(Я) задействованы в тушении ландшафтного (природного пожара) на территории Оймяконского района. Спасателями проводится тушение по кромке и работы по прокладке минерализованной полосы. В ликвидации данного природного пожара задействованы 10 спасателей Службы спасения РС(Я), работники ГПС республики и местное население. В республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу: 44-74-76, по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или набрав «112».

Фото: Пресс-службы ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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