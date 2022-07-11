Пожар в хирургии Нюрбинской ЦРБ

По поручению прокуратуры республики прокуратура Нюрбинского района организовала проверку по факту возгорания кровли каменного здания Нюрбинской ЦРБ по адресу: г. Нюрба, кв. Энергетиков, д .1 а.

На место выехал прокурор Нюрбинского района. По предварительной информации площадь возгорания кровли оставила около 50 кв.м., погибших и пострадавших нет, пациенты эвакуированы. Причины возгорания уточняются.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причиним и условиям произошедшего возгорания, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Итоги проверки на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) в 20:25 (мск) поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном здании Нюрбинской центральной районной больницы, расположенной по адресу: г. Нюрба, ул. Энергетиков, д. 1А.

Уже в считанные минуты прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось задымление в чердачном помещении. в результате пожара огнем повеждено чердачное помещение на площади 100 кв. м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. К тушению пожара привлекались 21 человек огнеборцев и 7 единиц техники ГПС РС (Я). На месте пожара работает дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС по РС (Я).