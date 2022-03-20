Пожар в начальной школе Зырянки

20.03.22г. в Главное управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в Зырянской начальной школе, расположенной по адресу: Верхнеколымский район, п. Зырянка ул. Ленина, 27 А. На момент прибытия первых подразделений республиканской МЧС наблюдалось сильное задымление в здании школы.

В результате пожара огнем повреждено здание школы: на первом этаже помещение кухни и кабинет на втором этаже. Общая площадь пожара составила 35 кв.м. Погибших, пострадавших нет. Для тушения пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава Республиканской пожарной охраны. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Установлено, что здание школы оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения, системы противопожарной защиты объекта сработали без сбоя. Предположительная причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.